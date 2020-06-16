Три тысячи летних веранд будут работать в Москве этим летом

В Москве открылись около тысячи летних веранд. Всего этим летом в городе будут работать около трех тысяч точек общепита под открытым небом.

Об этом рассказали в столичной мэрии.

"Всего в этом году в Москве разрешение на застройку веранд получили около трех тысяч веранд, столько же, как и в прошлом году. Пока не все они смонтированы — с сегодняшнего дня начинает работать примерно треть веранд, остальные завершают подготовку к работе", — пояснил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в период самоизоляции московские рестораторы оперативно переориентировались на доставку готовой еды на дом. В первую неделю ограничений оборот упал в пять раз, но уже 15 июня он составил 70% от докризисных показателей. Это позволяет надеяться, что отрасль быстро вернется к привычному формату работы и уровню доходов.

Напомним, что с 16 июня в Москве стартовала вторая волна снятия ограничений. Открылись библиотеки, различные агентства, службы проката, музеи, зоопарки, выставочные залы, в стоматологических клиниках возобновили плановые приемы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению федерации рестораторов и отельеров, до 35% предприятий не смогут открыться после кризиса.