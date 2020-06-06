Мурашко верит в будущее телемедицины

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об активном развитии телемедицины. Медицинские приборы, позволяющие измерять уровень кислорода, давление и температуру одновременно уже находятся в стадии разработки.

"Сегодня разрабатываются такие компактные приборы … в одном изделии может сочетаться пульсоксиметрия, ЭКГ, мониторинг, включая измерение температуры и артериального давления. И возможно, даже уже некоторые оснащаются видеокамерами", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде в эфире канала "Россия 24".

Мурашко также отметил, что у телемедицины есть устройство для измерения сахара в крови с возможностью передачи информации через сотовые сети.