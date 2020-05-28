Уровень смертности от COVID в Москве - один из самых низких в мире

Уровень смертности от коронавируса в Москве составляет от 1,4% до 2,8%. Оперативный штаб приводит данные за апрель.

Шкала варьируется, так как смертность учитывается по-разному. Если брать только те случаи, где коронавирус стал основной причиной смерти, уровень составляет 1,4%. Если же брать всех умерших, кто скончался от иных заболеваний, но имел подтвержденный COVID-19, уровень в этом случае составит 2,8%.

Стоит отметить, что в других мировых столицах данные хуже. Так, в Нью-Йорке смертность составляет 10%, а в Лондоне – 23%.

Сейчас в столице разработана подробная классификация причин смертности при COVID-19. В каждом летальном случае, если было даже просто подозрение на коронавирус, проводится патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом.

Столичные медики уже составили атлас изменений органов людей, которые скончались от инфекции. Первыми в мире они опубликовали столь обширные данные.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, в мае статистика от смертности будет выше. Это связано с тем, что сейчас много тяжелобольных, за жизнь которых борются врачи.