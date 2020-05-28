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Источник Правда.Ру

Уровень смертности от COVID в Москве - один из самых низких в мире

Здоровье

Уровень смертности от коронавируса в Москве составляет от 1,4% до 2,8%. Оперативный штаб приводит данные за апрель.

Шкала варьируется, так как смертность учитывается по-разному. Если брать только те случаи, где коронавирус стал основной причиной смерти, уровень составляет 1,4%. Если же брать всех умерших, кто скончался от иных заболеваний, но имел подтвержденный COVID-19, уровень в этом случае составит 2,8%.

Стоит отметить, что в других мировых столицах данные хуже. Так, в Нью-Йорке смертность составляет 10%, а в Лондоне – 23%.

Сейчас в столице разработана подробная классификация причин смертности при COVID-19. В каждом летальном случае, если было даже просто подозрение на коронавирус, проводится патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом.

Столичные медики уже составили атлас изменений органов людей, которые скончались от инфекции. Первыми в мире они опубликовали столь обширные данные.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, в мае статистика от смертности будет выше. Это связано с тем, что сейчас много тяжелобольных, за жизнь которых борются врачи.

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Магнитогорская детская поликлиника получила лор-комбайн

Здоровье

В Магнитогорске в детской поликлинике №5 появился современный многофункциональный лор-комбайн. Благодаря новому оборудованию в небольшом кабинете врач-отоларинголог может провести все необходимые процедуры по диагностике.

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Мать Неймара простила 23-летнего киберспортсмена

Спорт » Командные виды » Футбол

Мама нападающего "ПСЖ" Неймара снова встречается с киберспортсменом Тиаго Рамосом. Надин Гонсалвес простила 23-летнего парня после измены, сообщает Mundo Deportivo.

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Эксперт: потенциал ИП, которые закрылись, необходимо использовать

Экономика

Около 20% индивидуальных предпринимателей России потеряют или уже потеряли свой бизнес из-за кризиса. Потенциал этих людей необходимо использовать.

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Испанский диетолог перечислила наиболее вредные продукты для печени

Здоровье

Испанский врач-диетолог Ева Родригес перечислила продукты, употребления которых следует избегать, чтобы сохранить здоровье печени.

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Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. Они введены до 1 января 2021 года.

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Программа Build UP 2020 привлекла более 630 стартапов
Туристы пытаются хитростью проникнуть на территорию Алтайского края
Уровень смертности от COVID в Москве - один из самых низких в мире
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