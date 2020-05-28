Уровень смертности от коронавируса в Москве составляет от 1,4% до 2,8%. Оперативный штаб приводит данные за апрель.
Шкала варьируется, так как смертность учитывается по-разному. Если брать только те случаи, где коронавирус стал основной причиной смерти, уровень составляет 1,4%. Если же брать всех умерших, кто скончался от иных заболеваний, но имел подтвержденный COVID-19, уровень в этом случае составит 2,8%.
Стоит отметить, что в других мировых столицах данные хуже. Так, в Нью-Йорке смертность составляет 10%, а в Лондоне – 23%.
Сейчас в столице разработана подробная классификация причин смертности при COVID-19. В каждом летальном случае, если было даже просто подозрение на коронавирус, проводится патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом.
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