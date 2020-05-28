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Источник Правда.Ру

Испанский диетолог перечислила наиболее вредные продукты для печени

Здоровье

Испанский врач-диетолог Ева Родригес перечислила продукты, употребление которых следует избегать, чтобы сохранить здоровье печени.

Своим пациентам Родригес рекомендует своим пациентам сочетать сбалансированное питание с умеренной физической активностью.

Правильная работа печени — залог здоровья всего организма

Это связано с тем, то именно печень отвечает за выведение токсинов, синтез белка и глюкозы, сохраняет витамины.

В первую очередь негативно на здоровье этого органа отражается алкоголь. Употребление алкогольных напитков приводит к жировому гепатозу, что в свою очередь становится причиной развития гиперурикемии и гипогликемии.

На втором месте в списке вредных для здоровья печени продуктов находятся ультрапереработанные продукты (например, печенье и конфеты). 

Также не рекомендует употреблять фастфуд, полуфабрикаты и снеки. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы еда не была слишком соленой или сладкой. Такие продукты, как красное мясо, сливки и сливочное масло также вредны для здоровья печени. Вместо них врач советует употреблять баклажаны, редис и хрен.

Ранее медики перечислили продукты, разрушающие поджелудочную железу.

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Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии. В шоу также приняли участие бойцы UFC Витор Белфорд и Генри Сехудо.

бокс рестлинг майк тайсон

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. Они введены до 1 января 2021 года.

коронавирус роспотребнадзор профилактика заболеваний

Людям с заболеваниями легких нельзя постоянно носить маски

Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что есть заболевания, при которых ношение медицинской маски может быть опасным, так как это приводит к трудностям с дыханием.

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В Подмосковье задержали грабителей супермаркетов

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Московской области задержали группу мужчин, которые грабили супермаркеты, заодно вскрывая расположенные там банкоматы и платежные терминалы.

Одно из преступлений в деталях зафиксировали камеры наблюдения. Мужчины в масках с помощью ломов и кувалды проникли в один из супермаркетов в Домодедово. Оттуда они украли сигареты, алкоголь и более 620 тысяч рублей из банкомата.

мвд кража московская область

Россиян предостерегли от работы на даче после самоизоляции

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Врач Андрей Кабычкин рекомендует россиянам после того, как будет отменен режим самоизоляции, постепенно увеличивать физическую нагрузку.

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