Испанский диетолог перечислила наиболее вредные продукты для печени

Испанский врач-диетолог Ева Родригес перечислила продукты, употребление которых следует избегать, чтобы сохранить здоровье печени.

Своим пациентам Родригес рекомендует своим пациентам сочетать сбалансированное питание с умеренной физической активностью.

Правильная работа печени — залог здоровья всего организма

Это связано с тем, то именно печень отвечает за выведение токсинов, синтез белка и глюкозы, сохраняет витамины.

В первую очередь негативно на здоровье этого органа отражается алкоголь. Употребление алкогольных напитков приводит к жировому гепатозу, что в свою очередь становится причиной развития гиперурикемии и гипогликемии.

На втором месте в списке вредных для здоровья печени продуктов находятся ультрапереработанные продукты (например, печенье и конфеты).

Также не рекомендует употреблять фастфуд, полуфабрикаты и снеки. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы еда не была слишком соленой или сладкой. Такие продукты, как красное мясо, сливки и сливочное масло также вредны для здоровья печени. Вместо них врач советует употреблять баклажаны, редис и хрен.

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