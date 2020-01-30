Медики перечислили продукты, разрушающие поджелудочную железу

Врачи перечислили продукты и напитки, из-за которых печень и поджелудочная железа могут сильно пострадать. Заболевания желчных путей, поджелудочной железы и печени взаимосвязаны друг с другом и считаются сопутствующими болезнями. Это значит, что патология одного из указанного органа влияет на изменение работы двух других.

Продукты, которые опасны для печени:

алкоголь;

газированные напитки;

фастфуд

полуфабрикаты;

кофе;

острые приправы;

сладости.

Медики не знают, по каким причинам развивается рак поджелудочной железы, но существуют факторы, которые могут вызвать эту опасную болезнь.

К числу таких факторов относятся:

наследственность;

курение;

ожирение;

диабет второго типа;

работа на вредных условиях труда;

неправильное питание.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что найден способ восстановления поджелудочной железы при диабете.