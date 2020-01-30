Врачи перечислили продукты и напитки, из-за которых печень и поджелудочная железа могут сильно пострадать. Заболевания желчных путей, поджелудочной железы и печени взаимосвязаны друг с другом и считаются сопутствующими болезнями. Это значит, что патология одного из указанного органа влияет на изменение работы двух других.
Медики не знают, по каким причинам развивается рак поджелудочной железы, но существуют факторы, которые могут вызвать эту опасную болезнь.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что найден способ восстановления поджелудочной железы при диабете.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.