Врач-диетолог Алексей Ковальков считает, что к набору лишних килограммов в период самоизоляции приводит стресс.
По словам врача, нахождение большого количества людей в замкнутом пространстве похоже на "тюрьму". В качестве примера врач привел однокомнатную квартиру, в которой на самоизоляции находятся, например, двое взрослых и двое детей.
"В обычной жизни они привыкли приходить домой вечером, быстро есть и ложиться спать. Постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс — это гормон кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса", — считает диетолог.
Диетолог добавил, что если в обычной ситуации в день человек может набрать 150 граммов жировой ткани, то в стрессовой — до 250-300 граммов. Для того чтобы сохранить себя в нормальной физической форме, нужно отказаться от употребления следующих продуктов:
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