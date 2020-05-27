Врач-диетолог: к набору лишних килограммов приводит стресс

Врач-диетолог Алексей Ковальков считает, что к набору лишних килограммов в период самоизоляции приводит стресс.

По словам врача, нахождение большого количества людей в замкнутом пространстве похоже на "тюрьму". В качестве примера врач привел однокомнатную квартиру, в которой на самоизоляции находятся, например, двое взрослых и двое детей.

"В обычной жизни они привыкли приходить домой вечером, быстро есть и ложиться спать. Постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс — это гормон кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса", — считает диетолог.

Диетолог добавил, что если в обычной ситуации в день человек может набрать 150 граммов жировой ткани, то в стрессовой — до 250-300 граммов. Для того чтобы сохранить себя в нормальной физической форме, нужно отказаться от употребления следующих продуктов:

белого хлеба;

сахара;

белого шлифованного риса;

картофеля;

соков;

меда.

Ранее "Правда.Ру" также рассказала, как поддерживать форму в самоизоляции.