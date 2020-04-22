Россиянам рассказали, как поддерживать форму в самоизоляции

Доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Суворов рассказал, как в условиях самоизоляции поддерживать форму.

Что нужно делать?

В первую очередь нужно делать упражнения в течение 45 минут. Эксперт рассказал о понятии "мышечная радость". После выполнения упражнений меняется внутренний гормональный статус, поэтому организм испытывает внутреннее удовольствие.

Занятия спортом должны присутствовать в жизни любого человека.

"Нужно выполнять любимые упражнения, в том числе и на тренировку гибкости", — сказал Суворов.

Также он напомнил, что в качестве спортивного инвентаря можно использовать некоторые подручные средства. Например, с помощью обычного эластичного бинта можно тренировать руки и ноги. Тем, у кого дома есть беговые дорожки и велотренажеры, нужно активно ими пользоваться.

Ранее врачи рассказали о правильном питании во время карантина. В первую очередь рекомендуется есть меньше сладкого, выпечки, продуктов из рафинированной муки и отказаться от употребления сладких напитков.