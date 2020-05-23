Эпидемиологическая ситуация в Москве позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.
Об этом рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Это очень хорошо. Мы видим, что количество поступающих в стационары сегодня постепенно уменьшается, мы в частности, принимаем решение о расширении плановых медицинских видов помощи. То есть ситуация в целом позволяет с оптимизмом смотреть в будущее", — пояснил Хрипун.
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