Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях людям, у которых есть проблемы с сердцем, нужно вызывать скорую помощь.
К симптомам, при которых нужна срочная медицинская помощь, относятся:
"В таких случаях нет смысла принимать лекарства, они глушат острую боль, из-за этого можно потерять время, потому что у вас есть только два часа, чтобы оказаться на столе, где вам введут катетер, баллон и сделают ангиопластику", — сообщил врач.
Ранее доктор Мясников рассказал, при каких симптомах вызов скорой помощи необходим:
Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный продукт для людей, имеющих проблемы с сердцем — это грецкие орехи.
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