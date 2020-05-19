Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях людям, у которых есть проблемы с сердцем, нужно вызывать скорую помощь.

К симптомам, при которых нужна срочная медицинская помощь, относятся:

жжение в области грудной клетки;

заложенность сердца;

трудности вздоха;

одышка;

потоотделение.

"В таких случаях нет смысла принимать лекарства, они глушат острую боль, из-за этого можно потерять время, потому что у вас есть только два часа, чтобы оказаться на столе, где вам введут катетер, баллон и сделают ангиопластику", — сообщил врач.

Ранее доктор Мясников рассказал, при каких симптомах вызов скорой помощи необходим:

температуры выше 38 градусов (если не сбивается жаропонижающими средствами);

проблемы с дыханием;

обезвоженность, ощущение сухости во рту;

концентрированная моча;

диарея;

спутанность сознания.

Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный продукт для людей, имеющих проблемы с сердцем — это грецкие орехи.