Попова назвала обстановку в России "напряженной"

Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В Российской Федерации на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной. И количество заболевших новой коронавирусной инфекцией каждый день добавляется.

По её словам, около 37% заболевших заразились COVID-19 при общении с друзьями или членами семьи.