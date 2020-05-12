Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В Российской Федерации на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной. И количество заболевших новой коронавирусной инфекцией каждый день добавляется.
По её словам, около 37% заболевших заразились COVID-19 при общении с друзьями или членами семьи.
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