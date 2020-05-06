Эксперт ВОЗ: Качественный сон спасает от стресса

Специалист Всемирной организации здравоохранения в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк заявил, что качественный сон поможет справиться со стрессом. Кроме того, хороший сон подготовит организм к продолжительным нагрузкам.

В Китае проводилось исследование, в результате которого выяснилось, что у некоторых сотрудников, работающих в сфере здравоохранения, наблюдаются проблемы со сном.

"Нарушение сна также является частым признаком психического расстройства или стресса. От качества сна зависит устойчивость человека к продолжительным нагрузкам, поэтому хороший сон очень важен", — сообщил эксперт.

В период самоизоляции врач советует придерживаться обычного распорядка сна и бодрствования, не пользоваться перед сном гаджетами и не употреблять спиртные напитки. Прием снотворных препаратов и успокоительных средств возможен только по назначению врача.

"Есть большое количество растительных препаратов, например, теплое молоко с медом, чаи, основанные на травах. Эти средства также помогут успокоиться", — сообщил Владимир Позняк.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что здоровый сон поддержит иммунитет и поможет сохранить здоровье.