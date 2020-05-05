Правильная обработка тканевых защитных масок в домашних условиях практически невозможна, поэтому они часто становятся рассадниками разных инфекций.

Об этом рассказал академик РАН, иммунолог Виталий Зверев.

"Я застал время, когда никаких разовых масок не было, и после операций стирали. Правда их стерилизовали. В домашних условиях вы же ее не простерилизуете. Но прогладить горячим утюгом тоже неплохо", — пояснил медик.