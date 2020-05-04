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Источник Правда.Ру

Дефицит жирных кислот в мозге и шизофрения - комментарий эксперта

Здоровье

Японские ученые связывают причины развития шизофрении с физическими отклонениями, в частности, с дефицитом жирных кислот в мозге. Выводы японских специалистов прокомментировал президент Ассоциации детских психиатров и психологов, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Российской Академии медицинских наук Анатолий Северный.

"Давно известно и есть большое количество исследований о том, что при шизофрении происходят самые разные изменения в биохимической организации деятельности мозга, возможно, в том числе и жирных кислот. Нарушается биохимия деятельности мозга. На этот счет большого открытия здесь нет.

То, что имеет место именно такой механизм, как утверждают японские ученые, это еще нужно доказывать. Также надо иметь в виду, что шизофрения — это чрезвычайно разнообразное заболевание и в разных странах, даже у разных ученых, понятия и представления о том, что такое шизофрения, могут отличаться. Поэтому надо точно знать, о каком именно процессе идет речь, в рамках какой классификации.

Лечится ли шизофрения?

К настоящему моменту уже достигнуты определенные успехи в лечении данного заболевания. Большинство больных шизофренией излечивается. Современные средства лечения очень эффективны и дают иногда просто поразительные результаты.

Есть разные формы шизофрении. Бывают тяжелые формы, в редких случаях практически не поддающиеся лечению. Но это эксквизитные случаи. А есть такие формы шизофрении, когда человек живет в обществе и, кроме врача, никто не знает, что он болен. Он живет нормальной жизнью", — сообщил эксперт.

Темы шизофрения анатолий северный психические заболевания
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