В Японии открыли новый способ лечения шизофрении

У пациентов, страдающих шизофренией, обнаружили недостаток жировых молекул в белом веществе мозга, что является серьезной проблемой.

Ученые из Японии открыли новый способ лечения данного психического заболевания.

"Развитие шизофрении связано с дефицитом жирных кислот в мозге. Белое вещество играет важную роль в работе центральной нервной системы", — сообщили специалисты.

Когда количество жировых молекул в мозге человека уменьшается, у него развивается шизофрения. Это приводит к тому, что у него появляются галлюцинации, он начинает неадекватно себя вести. Это характерно только для шизофрении, к другим психическим заболеваниям это не относится.

До этого ученые открыли новый тип шизофрении. Почти у 50% пациентов мозг был стандартных размеров, масса и структура органа были неизменны, но были выявлены проблемы в росте полосатого тела, которое отвечает за контроль сложных движений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские специалисты обнаружили новую разновидность шизофрении.