Напряжение и чувство тревоги, которые могут возникать из-за долгого нахождения на самоизоляции, снимут физические нагрузки.
Об этом рассказал главный внештатный психиатр Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Зураб Кекелидзе.
"Если в мышцах сохраняется напряженность, то перед тем, как полежать и расслабиться, попробуйте заняться физическим упражнениям (гантели, приседания, упражнения стоя, сидя, лежа). Это эффективно, так как физкультура снимает напряжение и тревогу", — посоветовал эксперт.
По словам Кекелидзе, уже через три дня после начала тренировок психологическое состояние значительно улучшится.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.