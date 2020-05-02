Минздрав: физические нагрузки снимают напряжение во время самоизоляции

Напряжение и чувство тревоги, которые могут возникать из-за долгого нахождения на самоизоляции, снимут физические нагрузки.

Об этом рассказал главный внештатный психиатр Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Зураб Кекелидзе.

"Если в мышцах сохраняется напряженность, то перед тем, как полежать и расслабиться, попробуйте заняться физическим упражнениям (гантели, приседания, упражнения стоя, сидя, лежа). Это эффективно, так как физкультура снимает напряжение и тревогу", — посоветовал эксперт.

По словам Кекелидзе, уже через три дня после начала тренировок психологическое состояние значительно улучшится.