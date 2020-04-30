В Подмосковье планируют ввести масочный режим

Жителей Подмосковья обяжут носить маски.

"Везде, где люди контактируют друг с другом, нужно будет носить маски: в магазине, общественном транспорте", — заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Также он отметил, что в Подмосковье уже ведутся подготовительные работы к поэтапному введению масочного режима.

В связи с этим сейчас очень важно, чтобы в аптеках медицинские маски постоянно были в наличии, отметил Воробьев.

Зачем нужна маска?

Воробьев отметил, что медицинская маска нужна для того, чтобы защитить себя от заражения коронавирусом, чтобы не заразить других людей, а также для того, чтобы российская система здравоохранения почувствовала ослабление того огромного давления и нагрузки на больницы и поликлиники.

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