В Москве проводят больше всего тестов на COVID-19 в мире

Москва признана лидером в мире по количеству тестов на коронавирус. Эксперты сравнили показатель на 100 тысяч человек.

Как сообщает оперативный штаб, наибольшее количество тестирований во всех странах делают в мегаполисах. Среди них Москва — на первом месте. На сегодняшний день в столице проведено свыше 730 тысяч исследований. На 100 тысяч человек приходится около 5,7 тысяч тестов.

Ежедневно анализы на COVID-19 сдают более 25 тысяч москвичей

Это те, у кого есть симптомы коронавируса, ОРВИ, пневмонии, а также те, кто проживает с ними, врачи, социальные работники, полицейские, работники сферы ЖКХ, пациенты неинфекционных отделений больниц, работники транспорта.

Накануне в своем обращении к народу президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна смогла за короткий срок значительно нарастить прочность системы здравоохранения. В начале марта проводилось 2500 тестов в сутки, сейчас — более 150 тысяч.

Московские медики тоже проходят тесты на коронавирус. В их крови проверяют наличие антител, которые дают иммунитет к опасному заболеванию. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, 20% проверенных медиков имеют приобретенный иммунитет.