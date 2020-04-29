Москва признана лидером в мире по количеству тестов на коронавирус. Эксперты сравнили показатель на 100 тысяч человек.
Как сообщает оперативный штаб, наибольшее количество тестирований во всех странах делают в мегаполисах. Среди них Москва — на первом месте. На сегодняшний день в столице проведено свыше 730 тысяч исследований. На 100 тысяч человек приходится около 5,7 тысяч тестов.
Это те, у кого есть симптомы коронавируса, ОРВИ, пневмонии, а также те, кто проживает с ними, врачи, социальные работники, полицейские, работники сферы ЖКХ, пациенты неинфекционных отделений больниц, работники транспорта.
Накануне в своем обращении к народу президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна смогла за короткий срок значительно нарастить прочность системы здравоохранения. В начале марта проводилось 2500 тестов в сутки, сейчас — более 150 тысяч.
Московские медики тоже проходят тесты на коронавирус. В их крови проверяют наличие антител, которые дают иммунитет к опасному заболеванию. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, 20% проверенных медиков имеют приобретенный иммунитет.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.