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Уральские онкологи советуют диагностировать рак дома

Здоровье » Здравоохранение

Онкологи Свердловской области создали серию обучающих видеороликов для местных жителей, чтобы помочь им самостоятельно диагностировать рак в домашних условиях. На видео врачи показывают, как нужно самостоятельно обследовать родинки и молочные железы.

"В серии видео-мастер-классов врачи призывают жителей области не снижать онконастороженность в период карантина: подробно рассказывают о правилах самообследования молочных желез и самоосмотре родинок", — сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

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