Уральские онкологи советуют диагностировать рак дома

Онкологи Свердловской области создали серию обучающих видеороликов для местных жителей, чтобы помочь им самостоятельно диагностировать рак в домашних условиях. На видео врачи показывают, как нужно самостоятельно обследовать родинки и молочные железы.