Онкологи Свердловской области создали серию обучающих видеороликов для местных жителей, чтобы помочь им самостоятельно диагностировать рак в домашних условиях. На видео врачи показывают, как нужно самостоятельно обследовать родинки и молочные железы.
"В серии видео-мастер-классов врачи призывают жителей области не снижать онконастороженность в период карантина: подробно рассказывают о правилах самообследования молочных желез и самоосмотре родинок", — сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.