5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в России достигло отметки в 74 588 человек. За последние 24 часа COVID-19 был выявлен у 5966 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.