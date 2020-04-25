За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в России достигло отметки в 74 588 человек. За последние 24 часа COVID-19 был выявлен у 5966 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 966 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 915 (48,9%)", — говорится в сообщении штаба.
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