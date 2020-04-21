Врач рассказал, для кого COVID-19 наиболее опасен

Около 50% пациентов, умерших от коронавируса, имели три и более сопутствующих заболеваний.

Кто в группе риска?

В факторе риска люди, страдающие такими заболеваниями, как:

сахарный диабет;

ожирение;

болезни легких;

болезни сердца и сосудов.

Заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов сообщил, что каждый четвертый смертельный случай — у больного с двумя сопутствующими заболеваниями.

Специалист также объяснил, что пожилые пациенты погибают чаще, так как с возрастом накапливаются болезни, а иммунитет ослабевает.

Высокому риску подвержены любители фастфуда и картошки фри, если они заразятся коронавирусом, то маловероятно, что болезнь будет протекать в легкой форме.

За последние сутки число заразившихся коронавирусом выросло за последние сутки на 5 642 и на данный момент составляет 52 763 человека во всех российских регионах. На данный момент выздоровели 3 873 человека, скончались 456 человек.