Врачи назвали симптом коронавируса, при котором нужно вызывать скорую

Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали о неочевидном симптоме коронавируса, в случае возникновения которого нужно срочно вызвать скорую помощь.

Медики сообщили, что если заболевание протекает в легкой форме, то пациент может проходить лечение дома. Но есть определенные признаки, которые могут говорит о том, что человеку грозит смертельная опасность.

Что должно насторожить?

Основными симптомами COVID-19 являются сухой кашель, высокая температура и головная боль. Также иногда у пациентов наблюдаются потеря вкуса и слабость.

Очень важно следить за цветом губ. Если губы стали синими, то это говорит о том, что в крови не хватает кислорода из-за воспаления легких. При обнаружении данного признака медики просят сразу же вызывать скорую помощь.

Ранее врачи рассказали, как распознать коронавирус по первым симптомам. Медики призывают россиян в случае обнаружения у себя симптомов коронавируса вызывать врача на дом.