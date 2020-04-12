2186 новых случаев заболевания COVID-19 отмечены в России за сутки

За последние сутки количество инфицированных коронавирусом россиян увеличилось на 2186 человек. Теперь общее количество зараженных в стране составляет 15770 человек.

Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ.