За последние сутки количество инфицированных коронавирусом россиян увеличилось на 2186 человек. Теперь общее количество зараженных в стране составляет 15770 человек.
Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"В России нарастающим итогом зарегистрировано 15 770 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 246 человек, за весь период - 1 045. За сутки умерло 24 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерло 130 человек", - сказано в сообщении штаба.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.