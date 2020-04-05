Комаровский рассказал, что будет делать, если заразится коронавирусом

Врач Евгений Комаровский опубликовал видео, в котором рассказал, что будет делать, если заразится новым типом коронавируса. По его словам, он сначала обзвонит коллег по работе и друзей, с которыми недавно контактировал.

Также он запретит супруге покидать дом и не будет никого впускать в свою квартиру.

"Наварю компотов, чаев, буду пить, пить, пить и пить", - говорит Комаровский.

Против температуры врач будет использовать парацетамол, а с болью в горле будет бороться с помощью сосательных леденцов.