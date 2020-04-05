Китайские врачи изучили истории болезни у более чем двух тысяч детей. Треть из них переносит коронавирус легко, у 39% маленьких пациентов проявляются симптомы средней тяжести, бессимптомные случаи примерно у 4% малышей. Тяжелое течение болезни у 6% детей, как правило, у них уже были сопутствующие заболевания.
"Подтвержден и еще один способ передачи вируса. Ранее считалось, что существует только "горизонтальная передача" — капельным или контактным путем. Выяснилось, что есть и "вертикальная передача" — от матери к плоду… При этом, по имеющимся данным, тяжелое течение заболеваний у новорожденных наблюдалось крайне редко", — рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, академик РАЕН, профессор кафедры педиатрии РУДН, заслуженный врач РФ Елена Дегтярева.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.