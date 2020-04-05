Китайские ученые изучают коронавирус у новорождённых

Китайские врачи изучили истории болезни у более чем двух тысяч детей. Треть из них переносит коронавирус легко, у 39% маленьких пациентов проявляются симптомы средней тяжести, бессимптомные случаи примерно у 4% малышей. Тяжелое течение болезни у 6% детей, как правило, у них уже были сопутствующие заболевания.