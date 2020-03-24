Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.

Об этом рассказал вирусолог, академик РАН Вадим Покровский.

"Классическая чума, которая передается по воздуху, убивает 95-98 процентов носителей, — говорит академик. — Но так было до изобретения антибиотиков. Теперь она прекрасно лечится медикаментозно. Что касается коронавируса, специалисты посмеиваются над ним — что вы, мол, нам тут… С нашей точки зрения, это довольно легкая болезнь", — сообщил Покровский.

"Сейчас многие формы инфекции, вызванные коронавирусом, просто не регистрируются — они очень легкие. Поэтому за счет того, что фиксируются в основном тяжелые или просто явные случаи, то и кажется, что большой процент умерших", — добавил академик.