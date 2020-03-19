Оперативный штаб: причиной смерти москвички стал не Covid-19, а тромб

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уточнил информацию, распространенную им сегодня, о том, что в московской больнице скончалась жительница столицы, у которой был диагностирован коронавирус.

Причиной нового сообщения стало получение Штабом результатов паталогоанатомического исследования. Из него следует, что причиной смерти 79-летней москвички стал не коронавирус, а оторвавший тромб.