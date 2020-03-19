Оперативный штаб: причиной смерти москвички стал не Covid-19, а тромб

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уточнил информацию, распространенную им сегодня, о том, что в московской больнице скончалась жительница столицы, у которой был диагностирован коронавирус.
Причиной нового сообщения стало получение Штабом результатов паталогоанатомического исследования. Из него следует, что причиной смерти 79-летней москвички стал не коронавирус, а оторвавший тромб.
"Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии, — цитирует оперштаб комментарий, полученный от профессора Олега Зайратьянц, главного патологоанатома г. Москвы. — Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было".
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