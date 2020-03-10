Сингапурские врачи рассказали о новых симптомах коронавируса

Медики из Сингапура рассказали, что выявили новые симптомы коронавирусной инфекции.

Соответствующая статья появилась в журнале Lancet. Специалисты утверждают, что некоторые пациенты вначале жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь. Врачи поставили им диагноз "лихорадка денге" и назначили соответствующее лечение, однако оно не помогало.

Тогда больных решили проверить на коронавирус. Тесты показали положительные результаты. Сингапурские медики призвали своих коллег быть более осторожными при выявлении диагноза, поскольку от этого зависит дальнейшая жизнь пациента.