Диетолог перечислила продукты, помогающие при авитаминозе

Дефицит витаминов в течение длительное времени может привести к развитию серьезных болезней. Для того, чтобы восполнить их нехватку нужно включить в рацион определенные продукты.

"При дефиците витамина A нужно употреблять в пищу такие продукты, как морковь, фасоль и телячья печень. Для восполнения дефицита витаминов B, нужно есть яйца, морепродукты и кисломолочные продукты", — сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Витамин C содержится в шиповнике, капусте, яблоках и цитрусовых, а для восстановления уровня витамина D нужно есть масло, грибы и рыбий жир.

По словам врача, организму сложнее функционировать весной, так как в холодное время происходит настройка на режим "зимней спячки", и организму трудно переключиться обратно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как бороться с весенним авитаминозом у ребенка.