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Автор Петр Дерябин

Весенний авитаминоз у ребенка: как с ним бороться

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

В начале весны многие ребята начинают болеть. Неудивительно — ведь в это время детский организм испытывает резкую нехватку витаминов. Как подготовиться к неблагоприятной поре, советует врач-педиатр детcкой городской поликлиники подмосковного города Зеленограда Любовь Александровна ЕРЕМЕЕВА.

Анемия у детей

Фрукты против авитаминоза

Всем известно, что в конце зимы нужно есть побольше витаминов. А как это сделать наиболее эффективно — покупать килограммами аскорбинку в аптеке?

— Я не советовала бы этого делать.

Аскорбиновая кислота действительно является основой нашей устойчивости перед болезнями. Однако от передозировки искусственной аскорбиновой кислоты могут быть соложнения на почки, на желудок.

Гораздо разумнее включать в рацион ребенка "живые" витамины, содержащиеся в овощах и фруктах. Особенно много аскорбиновой кислоты в:

  • апельсинах
  • лимонах
  • грейпфруктах
  • киви

Поэтому рекомендую утро начинать с приготовления свежего сока.

Отожмите сок из половинки или целого грейпфрута, разведите немного водой, чтобы не раздражать слизистую — и дайте ребенку выпить натощак. Прекрасная "зарядка" для иммунитета получится. А вот купленный в магазине сок, даже если рекламируется его "стопроцентность", не даст такого эффекта.

Кроме того, почаще давайте лимоны с чаем, разбавленный сок, можно даже приготовить протертый лимон с сахаром.

Весенняя анемия. лимон
Лимон содержит большое количество витамина С

Очистите плод от цедры, мелко порежьте, посыпьте сахаром и давайте малышу после каждой еды. Лимон натощак есть не стоит.

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— А если у ребенка аллергия на цитрусовые?

— Не беда, сделайте настой шиповника или купите готовый сироп. Давайте каждый день квашеную капусту или сок из нее — в ней витамина С больше, чем в апельсинах. Можно почаще делать салат из сладкого болгарского перца, в нем тоже много аскорбинки. Стоит он зимой недешево, но побаловать ребенка можно.

Стоит ли принимать поливитамины?

— Если не возражает ваш детский врач, то можно провести месячный курс. После него — месяц перерыва. Выбирайте те витаминные комплексы, которые содержат микроэлементы, особенно:

  • железо
  • молибден
  • кобальт
  • цинк

Полезны также препараты, содержащие продукты пчеловодства, например:

  • пыльца с медом
  • апилак
  • прополис

Можно ли заменить их какими-то домашними средствами?

— В принципе, можно.

Советую приготовить такую смесь: возьмите по стакану свекольного и морковного сока в равных частях, смешайте с соком алоэ и медом, добавьте три-четыре столовые ложки хорошего кагора. Давайте ребенку по столовой ложке натощак два-три раза в день.

Это заменит прием многих витаминов и микроэлементов — в смеси есть:

  • и марганец,
  • и каротин,
  • и молибден,
  • и кобальт,
  • и хром.

Хорошо также дать малышу на ночь чайную ложку меда, чтобы он не глотал его сразу, а потихоньку рассасывал во рту.

Это не только подпитает детский организм веществами, укрепляющими иммунитет, но и обеспечит профилактику заболеваний горла, а также окажет успокаивающее и снотворное действие.

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Проявления весенней анемии

Нередко весной детям ставят диагноз: низкий уровень гемоглобина в крови. Чем это грозит и как с этим бороться?

— Это проявления весенней анемии, которая влечет за собой вялость, сонливость и быструю утомляемость.

Связана она с нехваткой железа в организме.

Если анемия сильно выражена, возможно, врач назначит препараты, содержащие железо. Если нет — придется позаботиться о решении проблемы самостоятельно.

Для того, чтобы обеспечить организм ребенка железом, добавьте к его обычному рациону сок из половинки граната по утрам, лучше натощак. А на ночь можно дать пару грецких орехов с медом.

Покупая яблоки, выбирайте зеленые и, увы, лучше импортные — они более свежие, так как собраны в южном полушарии в этом году, а не сохранены с прошлого, как отечественные.

Много железа содержат:

  • икра
  • морепродукты
  • гречка
  • баклажаны

Время от времени побалуйте малыша этими деликатесами. Это более разумно, чем тратить деньги на шоколадки и газировку, которые ничего, кроме балластных и аллергизирующих веществ, дать ему не могут.

Весенняя анемия. икра и морепродукты

В икре и морепродуктах содержится большое количество железа

Включение в меню морепродуктов важно еще и потому, что в них содержится йод, необходимый для нормального обмена веществ. Недостаток йода вызывает замедление не только физического, но и умственного развития.

Поскольку на большей части территории России ощущается дефицит этого элемента, морепродукты желательно давать ребенку регулярно, в течение всего года.

А кроме лечебного питания, что можно сделать, чтобы помочь ребенку пережить это трудное время?

— Организм в начале весны страдает еще и от нехватки солнечного света. Именно это вызывает подавленное настроение, капризность и утомляемость вашего чада.

Поэтому постарайтесь побольше бывать с ним на открытом воздухе в светлое время суток. Можно провести курс кварцевания — дома, в солярии или детской поликлинике.

И еще одно правило: отправляйте малыша спать на час раньше, чем обычно. Его организм в это время нуждается в дополнительном количестве сна.

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