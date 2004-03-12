В начале весны многие ребята начинают болеть. Неудивительно — ведь в это время детский организм испытывает резкую нехватку витаминов. Как подготовиться к неблагоприятной поре, советует врач-педиатр детcкой городской поликлиники подмосковного города Зеленограда Любовь Александровна ЕРЕМЕЕВА.
— Всем известно, что в конце зимы нужно есть побольше витаминов. А как это сделать наиболее эффективно — покупать килограммами аскорбинку в аптеке?
— Я не советовала бы этого делать.
Аскорбиновая кислота действительно является основой нашей устойчивости перед болезнями. Однако от передозировки искусственной аскорбиновой кислоты могут быть соложнения на почки, на желудок.
Гораздо разумнее включать в рацион ребенка "живые" витамины, содержащиеся в овощах и фруктах. Особенно много аскорбиновой кислоты в:
Поэтому рекомендую утро начинать с приготовления свежего сока.
Отожмите сок из половинки или целого грейпфрута, разведите немного водой, чтобы не раздражать слизистую — и дайте ребенку выпить натощак. Прекрасная "зарядка" для иммунитета получится. А вот купленный в магазине сок, даже если рекламируется его "стопроцентность", не даст такого эффекта.
Кроме того, почаще давайте лимоны с чаем, разбавленный сок, можно даже приготовить протертый лимон с сахаром.
Очистите плод от цедры, мелко порежьте, посыпьте сахаром и давайте малышу после каждой еды. Лимон натощак есть не стоит.
Читайте также: Ребенок безобразничает? Значит, обделен А, В, С, D ...
— А если у ребенка аллергия на цитрусовые?
— Не беда, сделайте настой шиповника или купите готовый сироп. Давайте каждый день квашеную капусту или сок из нее — в ней витамина С больше, чем в апельсинах. Можно почаще делать салат из сладкого болгарского перца, в нем тоже много аскорбинки. Стоит он зимой недешево, но побаловать ребенка можно.
— Стоит ли принимать поливитамины?
— Если не возражает ваш детский врач, то можно провести месячный курс. После него — месяц перерыва. Выбирайте те витаминные комплексы, которые содержат микроэлементы, особенно:
Полезны также препараты, содержащие продукты пчеловодства, например:
— Можно ли заменить их какими-то домашними средствами?
— В принципе, можно.
Советую приготовить такую смесь: возьмите по стакану свекольного и морковного сока в равных частях, смешайте с соком алоэ и медом, добавьте три-четыре столовые ложки хорошего кагора. Давайте ребенку по столовой ложке натощак два-три раза в день.
Это заменит прием многих витаминов и микроэлементов — в смеси есть:
Хорошо также дать малышу на ночь чайную ложку меда, чтобы он не глотал его сразу, а потихоньку рассасывал во рту.
Это не только подпитает детский организм веществами, укрепляющими иммунитет, но и обеспечит профилактику заболеваний горла, а также окажет успокаивающее и снотворное действие.
Читайте также: 17 вопросов о витаминах
— Нередко весной детям ставят диагноз: низкий уровень гемоглобина в крови. Чем это грозит и как с этим бороться?
— Это проявления весенней анемии, которая влечет за собой вялость, сонливость и быструю утомляемость.
Связана она с нехваткой железа в организме.
Если анемия сильно выражена, возможно, врач назначит препараты, содержащие железо. Если нет — придется позаботиться о решении проблемы самостоятельно.
Для того, чтобы обеспечить организм ребенка железом, добавьте к его обычному рациону сок из половинки граната по утрам, лучше натощак. А на ночь можно дать пару грецких орехов с медом.
Покупая яблоки, выбирайте зеленые и, увы, лучше импортные — они более свежие, так как собраны в южном полушарии в этом году, а не сохранены с прошлого, как отечественные.
Много железа содержат:
Время от времени побалуйте малыша этими деликатесами. Это более разумно, чем тратить деньги на шоколадки и газировку, которые ничего, кроме балластных и аллергизирующих веществ, дать ему не могут.
Включение в меню морепродуктов важно еще и потому, что в них содержится йод, необходимый для нормального обмена веществ. Недостаток йода вызывает замедление не только физического, но и умственного развития.
Поскольку на большей части территории России ощущается дефицит этого элемента, морепродукты желательно давать ребенку регулярно, в течение всего года.
— А кроме лечебного питания, что можно сделать, чтобы помочь ребенку пережить это трудное время?
— Организм в начале весны страдает еще и от нехватки солнечного света. Именно это вызывает подавленное настроение, капризность и утомляемость вашего чада.
Поэтому постарайтесь побольше бывать с ним на открытом воздухе в светлое время суток. Можно провести курс кварцевания — дома, в солярии или детской поликлинике.
И еще одно правило: отправляйте малыша спать на час раньше, чем обычно. Его организм в это время нуждается в дополнительном количестве сна.
Читайте также:
Детские болезни становятся хроническими
Британские медики назвали самый ранний признак рака поджелудочной железы.