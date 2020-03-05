В Петербурге общежитие медуниверситета закрыли на карантин

В Санкт-Петербурге в одном из кампусов медицинского университета имени И. И. Мечникова ввели карантин на 14 дней, после того как у студента из Италии поднялась высокая температура. Данное решение принял ректор медицинского университета, чтобы не допустить распространения инфекции.

Теперь жильцам общежития запрещено входить и выходить из здания, продукты им будут доставлять.

На территории кампуса проводятся необходимые санитарно-карантинные мероприятия. У студентов, которые контактировали в заболевшим, взяли анализы на коронавирус.

Сообщается, что у студента из Италии было несколько характерных симптомов коронавируса. Сейчас он находится в инфекционном боксе больницы имени С. П. Боткина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 26 человек изолировали в Санкт-Петербурге из-за коронавируса.