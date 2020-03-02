В Санкт-Петербурге изолировали 26 человек из-за коронавируса

Комитет здравоохранения по Санкт-Петербургу сообщил о госпитализации 26 человек с подозрением на коронавирус. Все пациенты лежат на карантине в больнице имени Боткина.

Ранее в больнице сообщали, что в учреждении имеется только 25 индивидуальных боксов для изоляции больных. Еще одного пациента поместили в резервные боксированные койки. Все госпитализированные недавно вернулись из стран, где наблюдались вспышки коронавируса.