Комитет здравоохранения по Санкт-Петербургу сообщил о госпитализации 26 человек с подозрением на коронавирус. Все пациенты лежат на карантине в больнице имени Боткина.
Ранее в больнице сообщали, что в учреждении имеется только 25 индивидуальных боксов для изоляции больных. Еще одного пациента поместили в резервные боксированные койки. Все госпитализированные недавно вернулись из стран, где наблюдались вспышки коронавируса.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".