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Кислый привкус во рту может указывать на инфаркт

Здоровье

Врачи рассказали, какие симптомы могут говорить об инфаркте

Симптомы инфаркта:

  • кислый привкус во рту;
  • расстройство желудка;
  • различные боли (в том числе в груди).

При инфаркте сердце не получает  обогащенную кислородом кровь. В этот момент человек может испытывать приступ боли. У женщин боль сопровождается еще и одышкой, а также болями в области спины, челюстей и рвотой.

Кроме того, представительницы слабого пола подвергаются тихому  сердечному приступу. К числу его симптомов относятся:

  • расстройства желудка;
  • изжога;
  • сильная усталость;
  • боль и давление в груди.

Также на инфаркт могут указывать сильные удары сердца, головокружение и чувство паники с ощущением надвигающейся гибели. 

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