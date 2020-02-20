Кислый привкус во рту может указывать на инфаркт

Врачи рассказали, какие симптомы могут говорить об инфаркте.

Симптомы инфаркта:

кислый привкус во рту;

расстройство желудка;

различные боли (в том числе в груди).

При инфаркте сердце не получает обогащенную кислородом кровь. В этот момент человек может испытывать приступ боли. У женщин боль сопровождается еще и одышкой, а также болями в области спины, челюстей и рвотой.

Кроме того, представительницы слабого пола подвергаются тихому сердечному приступу. К числу его симптомов относятся:

расстройства желудка;

изжога;

сильная усталость;

боль и давление в груди.

Также на инфаркт могут указывать сильные удары сердца, головокружение и чувство паники с ощущением надвигающейся гибели.