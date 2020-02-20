Врачи рассказали, какие симптомы могут говорить об инфаркте.
При инфаркте сердце не получает обогащенную кислородом кровь. В этот момент человек может испытывать приступ боли. У женщин боль сопровождается еще и одышкой, а также болями в области спины, челюстей и рвотой.
Кроме того, представительницы слабого пола подвергаются тихому сердечному приступу. К числу его симптомов относятся:
Также на инфаркт могут указывать сильные удары сердца, головокружение и чувство паники с ощущением надвигающейся гибели.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.