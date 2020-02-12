Пять способов, которые помогут задержать появление возрастных морщин

Известно, что никто не может защитить себя от появления возрастных морщин, так как это проявление естественного процесса старения. Но есть способы, которые помогут надолго задержать их возникновение.

Пять способов, которые помогут задержать появление морщин

Отказ от курения (у курящих людей возрастные морщины появляются намного раньше. Это связано с тем, что табачный дым повреждает коллаген и эластин — ткани, которые укрепляют кожу).

Меньше загорать (привычка много времени проводить на солнце приводит к ускоренному старению. Нужно пользоваться солнцезащитными кремами, носить головной убор и темные очки).

Больше антиоксидантов (эти ингредиенты защищают кожу от свободных радикалов. Рекомендуется употреблять больше ягод, красной фасоли).

Пить больше воды (в день рекомендуется выпивать до 1,5 -2-х литров воды. Также от возрастных морщины помогут защититься лимонный сок и кокосовая вода).

Высыпаться (в сутки нужно спасть не менее 7-8 часов, чтобы организм мог сам себя восстанавливать. На ночь можно наносить ночной крем, который поможет ускорить процесс регенерации кожи).

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