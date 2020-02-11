Эпидемиолог Габриэль Люн из Гонконга заявил, что если распространение коронавируса не удастся взять под контроль, то он поразит от 60 до 80% жителей планеты.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что, возможно, та ситуация с коронавирусом, которую мы сейчас наблюдаем, может быть всего лишь "верхушкой айсберга".
Габриэль Люн подчеркнул, что основная задача в том, чтобы выяснить размеры этого айсберга. Он также отметил, что каждый человек, который заражен коронавирусом, может заразить минимум еще двоих человек. На этом основании и было сделано предположение, что вирус может поразить до 80% населения нашей планеты.
"Заразится ли 60-80% жителей планеты? Возможно, что нет. Это может произойти волнообразно. Может быть, коронавирус ослабит свою летальность", — сказал Люн.
Пока ученые не знают, как именно происходит процесс заражения: через капли, которые образуются при кашле, или через некие частицы в воздухе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пять дней коронавирус живет в человеке незамеченным.
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