Эпидемиолог: коронавирусом могут заразиться 60% населения Земли

Эпидемиолог Габриэль Люн из Гонконга заявил, что если распространение коронавируса не удастся взять под контроль, то он поразит от 60 до 80% жителей планеты.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что, возможно, та ситуация с коронавирусом, которую мы сейчас наблюдаем, может быть всего лишь "верхушкой айсберга".

Габриэль Люн подчеркнул, что основная задача в том, чтобы выяснить размеры этого айсберга. Он также отметил, что каждый человек, который заражен коронавирусом, может заразить минимум еще двоих человек. На этом основании и было сделано предположение, что вирус может поразить до 80% населения нашей планеты.

"Заразится ли 60-80% жителей планеты? Возможно, что нет. Это может произойти волнообразно. Может быть, коронавирус ослабит свою летальность", — сказал Люн.

Пока ученые не знают, как именно происходит процесс заражения: через капли, которые образуются при кашле, или через некие частицы в воздухе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пять дней коронавирус живет в человеке незамеченным.