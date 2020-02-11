Медики назвали инкубационный период коронавируса

Инкубационный период коронавируса составляет чуть больше пяти дней. К такому выводу пришли китайские медики.

Эти данные 11 февраля распространяет Всемирная организация здравоохранения.

"Государственная газета КНР Сhina daily сообщает, что по результатам исследования, проводимого под руководством Zhong Nanshan, ведущего специалиста КНР по респираторным вирусным инфекциям, медианный показатель для инкубационного периода составляет три дня. Guan Weijie, член исследовательской группы, указал на возможную длительность инкубационного периода до 24 дней в редких случаях. По данным ВОЗ на основании истории болезни завозных случаев, средний инкубационный период — 5,2 дня", — говорится в сообщении ведомства.

Между тем эпидемия продолжает захватывать новые страны. Так, в ОАЭ уже девять заболевших. Новый случай выявлен у гражданина Индии. Одна из заболевших в Эмиратах китаянок вылечилась.