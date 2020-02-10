Число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess увеличилось

Уже 130 человек, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, заразились коронавирусом. Заболевание диагностировано еще у 60 человек.

Ранее сообщалось, что вирус поразил 70 человек. Это члены экипажа и пассажиры. За последние сутки ситуация ухудшилась, сообщает японский Минздрав.

Напомним, на борту находится 3700 человек. Из них 24 гражданина России. Об инфицировании россиян информации нет.

В Китае число новых жертв коронавируса увеличилось на 97 человек. Эпидемия бушует в 31 провинции КНР.