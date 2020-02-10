97 новых жертв: статистика эпидемии в Китае
Согласно ежедневного отчета китайского госкомитета по здравоохранению, эпидемия новой пневмонии, вызванной коронавирусом и не думает идти на спад
За минувшие сутки в 31 провинции КНР
- число жертв коронавируса выросло до 908 (накануне - 811),
- зарегистрировано более 40 171 зараженный (днем ранее - 37,1 тысячи),
- в тяжелом состоянии - 6484 человек,
- выписаны из больниц 3281 пациент,
- под наблюдением более 187,5 тысячи человек, находившихся в контакте с заболевшими,
- написано в сообщении госкомитета по здравоохранению КНР.
Отдельно
- в Гонконге - 36 заболевших (умер - 1),
- в Макао - 10 зараженных (выписан - 1),
- на Тайване - 18 больных новой пневмонией (выписан - 1).
По состоянию на 00:00 часов 10 февраля в материковом Китае:
выявлено 3062 новых случаев заражения, за сутки
- скончались 97 человек
- выписали 632 человека
- число «тяжелых» больных выросло на 296.