80 россиян вернулись на родину из Китая

Прежде чем вернуться к привычной жизни, эвакуированным предстоит пройти карантин. Как сообщает Минобороны, среди прилетевших нет людей с признаками коронавируса. Россиян сопровождают военные медики и вирусологи.

Россия эвакуировали из города Ухань. Населенный пункт стал эпицентром вспышки вирусной пневмонии.

На сегодняшний день из Китая эвакуировано 128 граждан России и 16 граждан стран СНГ.

Напомним, что новый подтип пневмонии обрушился на китайский Ухань в конце декабря. По официальным данным, погибло 492 человека, зараженных более 24,5 тысяч человек по всему миру. В России страшный диагноз поставлен двум пациентам, которые являются гражданами Китая. Для недопущения распространения вируса в России власти страны частично закрыли границу с КНР на Дальнем Востоке, с Монголией, запретили авиа и железнодорожное сообщение с Китаем.