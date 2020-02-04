Известно, что сегодня во многих продуктах питания содержится сахар. О том, как правильно выбирать продукты, содержащие этот компонент, в интервью "Правде.Ру" рассказала Оксана Витальевна Аверина, член Гильдии маркетологов, специалист общественной организации "Росконтроль".

"На упаковке любого продукта должны быть указаны все ингредиенты, которые входят в его состав, в том числе и сахар. Поэтому я всегда всем советую потратить чуть больше времени на покупку, чтобы изучить состав продукции.

Конечно, никто из производителей не будет наносить на лицевую сторону компоненты, которые не являются полезными для здоровья.

Еще важный момент — смотреть, в какой последовательности указаны компоненты, входящие в состав, потому что если сахар указан первым или вторым ингредиентом, то это значит, что его там очень много. Ингредиенты указываются по степени убывания содержания.

К сожалению, сахар входит в состав многих продуктов. Но есть и продукты, на упаковке которых указано: "без сахара", "не содержит сахар". Если такая надпись имеется на лицевой стороне продукта и отсутствует на оборотной стороне, то тогда производитель изготовил качественный продукт. Без сахара делаются даже некоторые сладости", — заключила эксперт.