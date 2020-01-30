Врач-диетолог опроверг утверждение о пользе тростникового сахара

Врач-диетолог Алексей Ковальков прокомментировал утверждение о пользе тростникового сахара для здоровья.

"Тростниковый и аналогичные виды сахара ничем не отличаются от обычного белого, так как формула продукта одинаковая", — сообщил специалист.

Известно, что люди хотят найти замену сахару, поэтому часто покупают:

сахарозаменители;

тростниковый сахар;

коричневый сахар.

Существуют и другие виды сахара. Но сахар есть сахар, в его состав входят фруктоза и глюкоза.

Врач отметил, что из-за того, что тростниковый сахар перевозят через океан, в его составе может быть мышьяк.