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Источник Правда.Ру

Врач-диетолог опроверг утверждение о пользе тростникового сахара

Здоровье

Врач-диетолог Алексей Ковальков прокомментировал утверждение о пользе тростникового сахара для здоровья.

"Тростниковый и аналогичные виды сахара ничем не отличаются от обычного белого, так как формула продукта одинаковая", — сообщил специалист.

Известно, что люди хотят найти замену сахару, поэтому часто покупают:

  • сахарозаменители;
  • тростниковый сахар;
  • коричневый сахар.

Существуют и другие виды сахара. Но сахар есть сахар, в его состав входят фруктоза и глюкоза.

Врач отметил, что из-за того, что тростниковый сахар перевозят через океан, в его составе может быть мышьяк.

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