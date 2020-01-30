Врач-диетолог Алексей Ковальков прокомментировал утверждение о пользе тростникового сахара для здоровья.
"Тростниковый и аналогичные виды сахара ничем не отличаются от обычного белого, так как формула продукта одинаковая", — сообщил специалист.
Известно, что люди хотят найти замену сахару, поэтому часто покупают:
Существуют и другие виды сахара. Но сахар есть сахар, в его состав входят фруктоза и глюкоза.
Врач отметил, что из-за того, что тростниковый сахар перевозят через океан, в его составе может быть мышьяк.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.