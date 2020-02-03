Больной коронавирусом китаец недоволен условиями больницы в Чите

Гражданин Китая по имени Ван Юньбинь, который проходит лечение от коронавируса со своей супругой и дочкой в Чите, заявил, что узнал о своем заболевании из новостей, врачи больницы ему так и не показали результаты анализов.

"У нас шесть раз брали анализ крови", — сообщил Юньбинь.

Ван Юньбинь приносит извинения за то, что во время эпидемии поехал отдыхать на родину с семьей, сообщает "Чита.Ру".

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"Условия в больнице недостаточны для прохождения реабилитации. В конце недели многих врачей нет на месте. Если ребенку будет нужна экстренная помощь, я не уверен, что ее смогут оказать. В Китае в таких случаях врач находится рядом с пациентом круглосуточно", — сообщил Юньбинь.

Также китаец сообщил, что для восстановления после коронавируса нужны качественный отдых и хорошее питание. Если у человека нет других заболеваний, то его организм быстро восстановится.

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