Коронавирус был выявлен у китайца в Забайкалье только со второго раза

В правительстве Забайкальского края сообщили, что у госпитализированного гражданина Китая был выявлен коронавирус только по результатам второго анализа.

"Первый результат анализов пришёл отрицательный. Однако второй дал положительный результат", - пояснили местные власти.

Из-за этого было принято решение оставить мать и дочь инфицированного в изолированном медицинском боксе под присмотром врачей.