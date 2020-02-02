В правительстве Забайкальского края сообщили, что у госпитализированного гражданина Китая был выявлен коронавирус только по результатам второго анализа.
"Первый результат анализов пришёл отрицательный. Однако второй дал положительный результат", - пояснили местные власти.
Из-за этого было принято решение оставить мать и дочь инфицированного в изолированном медицинском боксе под присмотром врачей.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.