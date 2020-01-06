Стало известно, с какими болезнями нельзя посещать баню

Главный внештатный специалист московского депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников перечислил недуги, с которыми лучше отказаться от посещения бани. По его словам, высокие температуры противопоказаны больным гипертонией, гепатитом, анемией и эпилепсией.

Тяжельников рекомендовал не посещать баню тем, кто страдает от различных заболеваний кожи. Также врач рассказал об опасностях, которую таит посещение бани в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, высокие температуры способствуют расширению сосудов, а алкоголь может привести к повреждению стенок сосудов. Таким образом, поход в баню может обернуться инсультом.