Диетолог рассказала, почему вредно есть шпроты

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что такой традиционный для новогоднего стола продукт, как шпроты — вреден для здоровья. Это связано с тем, что шпроты содержат соль, которая задерживает в организме жидкость, повышает артериальное давление, что приводит к отеку и нарушению обмена веществ.

Специалист отметила, что человеку, у которого все в порядке со здоровьем, в период празднования Нового года можно съесть несколько шпротин.

Но если есть проблемы ЖКТ, то шпроты употреблять не стоит. Также употребление шпрот нужно ограничить людям, у которых лишний вес.

Кроме того, в процессе копчения шпрот бензапирен, который является очень вредным даже для совершенно здорового человека канцерогеном.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диетолог советует заменить колбасу на запеченное мясо.