Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что такой традиционный для новогоднего стола продукт, как шпроты — вреден для здоровья. Это связано с тем, что шпроты содержат соль, которая задерживает в организме жидкость, повышает артериальное давление, что приводит к отеку и нарушению обмена веществ.
Специалист отметила, что человеку, у которого все в порядке со здоровьем, в период празднования Нового года можно съесть несколько шпротин.
Но если есть проблемы ЖКТ, то шпроты употреблять не стоит. Также употребление шпрот нужно ограничить людям, у которых лишний вес.
Кроме того, в процессе копчения шпрот бензапирен, который является очень вредным даже для совершенно здорового человека канцерогеном.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диетолог советует заменить колбасу на запеченное мясо.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.