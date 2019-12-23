Диетолог советует заменить колбасу на запеченное мясо

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, чем можно заменить колбасу на новогоднем столе. По словам специалиста, вместо колбасы можно использовать запеченное мясо. По цене это вполне сопоставимо.

Диетолог отметила, что очень сложно выбрать сыр, так как на рынке большое количество подделок. Поэтому нужно внимательно читать то, что написано на этикетке.

Что касается хлеба, то его нужно печь самим или покупать в пекарнях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диетолог призывает включить в новогоднее меню овощи.