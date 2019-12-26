Роспотребнадзор назвал бумажные купюры рассадником вируса гриппа

Мощным рассадником вирусов гриппа являются деньги. Заразиться через наличные, особенно через бумажные купюры, на которых микробы живут до двух недель, очень просто.

С таким предупреждением сегодня выступил Роспотребнадзор.

"Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Кстати, оказывается, по этой причине для печати денег в некоторых странах используют антисептическую бумагу. А японцы свои иены даже в кипятке стирают.

Что надо помнить о гриппе

Сейчас, когда в России наступает сезон эпидемии гриппа, специалисты Роспотребнадзора напомнили о том, как распознать болезнь, отличить ее от ОРВИ.

Грипп всегда сопровождается высокой температурой: нет температуры — у вас ОРВИ.

Сразу после заражения может не быть насморка.

Вирус гриппа не боится мороза.

Жаропонижающие способствуют распространению инфекции в организме.

Что делать, чтобы не заразиться

Поставить заранее прививку. Хотя вакцинация не дает 100% гарантии безопасности, однако снижает риски заболевания гриппом до 90%.