Мощным рассадником вирусов гриппа являются деньги. Заразиться через наличные, особенно через бумажные купюры, на которых микробы живут до двух недель, очень просто.
С таким предупреждением сегодня выступил Роспотребнадзор.
"Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Кстати, оказывается, по этой причине для печати денег в некоторых странах используют антисептическую бумагу. А японцы свои иены даже в кипятке стирают.
Сейчас, когда в России наступает сезон эпидемии гриппа, специалисты Роспотребнадзора напомнили о том, как распознать болезнь, отличить ее от ОРВИ.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.