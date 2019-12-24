Стало известно о состоянии новорождённой, найденной в подъезде

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о состоянии новорожденной девочки, найденной у лифта в подъезде одной из многоэтажек в Мытищах.

Она сообщила, что в настоящее время девочка чувствует себя хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Переохладиться ребенок не успел, так как был быстро обнаружен.

Полиция ищет мать девочки. Основная сложность в том, что в районе, где был найден ребенок, очень многие люди снимают жилье.

Мишонова отметила, что судьбой девочки будут заниматься органы опеки. Если ребенка не смогут вернуть матери, то ей найдут приемную семью.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что брошенного грудничка нашли в кустах в Подмосковье.