В Подмосковье в кустах обнаружили брошенного грудного ребенка

В Подмосковье в Раменском в кустах был найден новорожденный ребенок.

На вид девочке было не больше одного месяца. Ребенок был завернут в плед, который и спас ее от переохлаждения.

Прохожие обнаружили кричащий сверток в воскресенье в 20:45. На место сразу выехали сотрудники полиции и медики, ребенка госпитализировали. Сейчас врачи оценивают состояние девочки как удовлетворительное.

Подмосковное управление СКР возбудило уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

По неподтвержденной информации, мать девочки нашли спустя два часа. По ее словам, она оставила ребенка своей соседке, а сама отправилась со страшим ребенком, которому один год, в Москву.

Вернувшись домой, она не застала ни соседку, ни ребенка. Насколько эта версия правдива, будут разбираться следователи.