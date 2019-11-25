В Подмосковье в Раменском в кустах был найден новорожденный ребенок.
На вид девочке было не больше одного месяца. Ребенок был завернут в плед, который и спас ее от переохлаждения.
Прохожие обнаружили кричащий сверток в воскресенье в 20:45. На место сразу выехали сотрудники полиции и медики, ребенка госпитализировали. Сейчас врачи оценивают состояние девочки как удовлетворительное.
Подмосковное управление СКР возбудило уголовное дело по статье "Оставление в опасности".
По неподтвержденной информации, мать девочки нашли спустя два часа. По ее словам, она оставила ребенка своей соседке, а сама отправилась со страшим ребенком, которому один год, в Москву.
Вернувшись домой, она не застала ни соседку, ни ребенка. Насколько эта версия правдива, будут разбираться следователи.
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