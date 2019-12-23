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Источник Правда.Ру

Специалисты создали искусственный зуб на чипе

Здоровье

С помощью различных органов на чипе можно быстрее создавать и тестировать новые препараты, при этом не подвергая при этом риску живых людей или животных. Теперь ученым удалось создать зуб на чипе. Благодаря данной разработке специалисты смогут тестировать новые методы лечения зубных заболеваний.

Для создания систем на чипе используется ткань органа и помещается на предметный стеклянный стол, на котором врачи наблюдают, как по микроскопическим каналам в ткани поступают лекарства и что происходит после этого.

Теперь такая же систем создана для стоматологов. Специалисты поместили на предметный стол дентин и теперь стоматологи могут видеть, как происходит процесс разрушения зуба и тестировать новые средства лечения зубов.

Данный инструмент помогает создавать инновационные методики лечения различных зубных болезней.

Ранее "Правда.Ру" писали о том, что ученые изобрели искусственную зубную эмаль.

Темы чип зубы кариес стоматология лечение зубов
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