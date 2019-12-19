Картофель может помочь при гипертонии

Картофель обладает большим количеством полезных для здоровья свойств.

Этот овощ является очень ценным с точки зрения нутриентов, особенно если его готовить в кожуре. Картофель не содержит жиров, но зато в нем большое количество волокон, витаминов С и В, калия, железа, цинка и кальция. Также картофель содержит крахмал.

Как картофель может помочь при гипертонии

Кроме того, картофель обладает медицинскими свойствами. Людям старше 40 лет рекомендуется употреблять по одной средней картофелине в день, так как это позволит сохранить чистоту артерий и увеличить приток крови к сердцу. Ученые выяснили, что употребление картофеля помогает нормализовать артериальное давление.

Так, в 2005 году ученые нашли в картофеле ранее неизвестные компоненты под названием кукоамины. До этого их находили только в китайском растении, кора которых использовалась для приготовления раствора, снижающего артериальное давление.

Пока неизвестно, насколько они стабильны после термической обработки картофеля. Картофель лучше есть с небольшим количеством соли или вообще без соли, так как он обеспечивает оптимальное сочетание калия и натрия.

Картофель рекомендует людям, страдающим гипертонией, в качестве части здорового питания.

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